Ташуев: «Зенит» должен быть доволен ситуацией с Венделом, клуб становится богаче
Главный тренер красноярского «Енисея» Сергей Ташуев отреагировал на новое опоздание бразильского полузащитника Вендела на сборы петербургского «Зенита». Об этом пишет Metaratings.ru.
Вендел снова опоздал на сборы «Зенита», начавшиеся 20 июня. Хавбек присоединился к команде только 25 июня. Согласно информации СМИ, руководство клуба пригрозило ему штрафом в размере 700 тысяч евро или 60 миллионов рублей, если он не вернётся в расположение команды в кратчайшие сроки.
По словам Ташуева, «Зенит» должен быть доволен ситуацией с Венделом. В шутливой манере тренер подчеркнул, что благодаря ему клуб всё больше и больше обогащается, в том числе за счёт штрафов.
«Видимо, Вендел такой человек. Хочется ему ещё походить на карнавале по Копакабане в Бразилии. Но ведь из-за этого Вендел пропускает тренировки, а они очень важны. Это проблема», — пояснил он.
В прошлом сезоне, во время зимней паузы, 28-летний Вендел задержался с прибытием на тренировочные сборы команды в Катаре на неделю. За это руководство клуба наложило на него штраф в размере примерно 60 миллионов рублей. Однако после того как команда стала чемпионом, председатель правления «Зенита» Константин Зырянов частично отменил наказание. Взамен спортсмен должен был потратить половину штрафа на организацию праздничного банкета для команды.