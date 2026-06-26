Ташуев: «Зенит» должен быть доволен ситуацией с Венделом, клуб становится богаче

26 июня 2026, 14:53

Фото: iStock/artisteer

Главный тренер красноярского «Енисея» Сергей Ташуев отреагировал на новое опоздание бразильского полузащитника Вендела на сборы петербургского «Зенита». Об этом пишет Metaratings.ru.





Вендел снова опоздал на сборы «Зенита», начавшиеся 20 июня. Хавбек присоединился к команде только 25 июня. Согласно информации СМИ, руководство клуба пригрозило ему штрафом в размере 700 тысяч евро или 60 миллионов рублей, если он не вернётся в расположение команды в кратчайшие сроки.



По словам Ташуева, «Зенит» должен быть доволен ситуацией с Венделом. В шутливой манере тренер подчеркнул, что благодаря ему клуб всё больше и больше обогащается, в том числе за счёт штрафов.





«Видимо, Вендел такой человек. Хочется ему ещё походить на карнавале по Копакабане в Бразилии. Но ведь из-за этого Вендел пропускает тренировки, а они очень важны. Это проблема», — пояснил он.