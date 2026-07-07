Школьники Подмосковья стали самыми активными участниками олимпиады по безопасности
Более 2,8 млн детей приняли участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасность начинается с тебя». Самыми активными участниками стали подмосковные школьники, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.
«Безопасность начинается с тебя» – совместный проект МЧС России и образовательной платформы Учи.ру, поддержанный компанией «Газпром межрегионгаз».
«Школьники Московской области показали наивысшую вовлечённость и отличные знания. В интерактивном формате они отрабатывали алгоритмы действий при пожаре, утечке газа, в лесу и других экстренных ситуациях. Целью было научить ребят не пугаться, а действовать грамотно и быстро», – рассказали в ведомстве.Там добавили, что топ-5 самых активных регионов также вошли Белгородская, Кемеровская, Ростовская и Свердловская области.
Свои знания также проверили более 57 000 родителей в квизе в мессенджере MAX. Участники получили электронные сертификаты, победители – дипломы и грамоты.