В Долгопрудном опровергли слухи о закрытии спортшколы «Парус»
Закрытие или реорганизация спортшколы «Парус» в Долгопрудном не планируется. Об этом заявили власти округа в ответ на публикации, которые стали появляться в социальных сетях, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В окружном руководстве подчеркнули, что «Парус» — это гордость и визитная карточка Долгопрудного, учебное заведение, где готовят спортсменов самого высокого уровня.
«Никакого закрытия или реорганизации школы не намечается. Учреждение работает и продолжит работать в штатном режиме. Все действия администрации направлены исключительно на развитие «Паруса». Например, этим летом закупили новую раздевалку для спортсменов и отремонтировали причал», — говорится в сообщении.Для полного разъяснения ситуации глава округа в ближайшее время проведёт открытую встречу с тренерами и родителями воспитанников спортшколы.