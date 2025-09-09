«Спартак» договорился с «Фенербахче» о трансфере Джику
Московский футбольный клуб «Спартак» завершил переговоры с турецким клубом «Фенербахче» о переходе защитника Александера Джику.
По информации Metaratings.ru, стороны достигли соглашения, переход игрока состоится в ближайшие дни, если не возникнут незапланированные обстоятельства.
Ранее турецкий журналист Айдын Дженгиз утверждал, что президент «Фенербахче» Али Коч внезапно отказался продавать Джику, несмотря на то, что игрок прибыл в Москву и успешно прошёл медицинское обследование. Тем не менее, ситуация была урегулирована, и теперь переход близится к официальному завершению.
Согласно инсайдерской информации от журналиста Ивана Карпова, подтвержденной изданием «Чемпионат», «Спартак» должен был заплатить «Фенербахче» 2 миллиона евро. Контракт с Джику рассчитан до конца сезона 2027.
