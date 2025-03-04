Сборная Подмосковья победила на юниорском первенстве России по бадминтону

В последний день Масленицы в Дубне прошли народные гулянья сразу на двух площадках — в Парке семейного отдыха и на площади Космонавтов. Горожане соревновались в традиционных забавах: пилили дрова на скорость, забивали гвозди, дрались подушками, сообщает пресс-служба администрации городского округа.