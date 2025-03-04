Сборная Подмосковья победила на юниорском первенстве России по бадминтону

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Золотую медаль завоевала сборная Московской области в командных соревнованиях на первенстве России по бадминтону среди юниоров и юниорок до 19 лет, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«В состав «золотой» сборной Подмосковья вошли Арина Вуйтикова, Марина Тарасова, Василиса Ицкова, Валентин Семёнов, Виктория Ерохова, Захар Кель, Варвара Скворцова, Артём Переверзев, Илья Козловский и Валерий Старостин», — говорится в сообщении.Подмосковные спортсмены представляли шесть округов региона — Одинцовский, Щёлково, Раменский, Орехово-Зуевский, Воскресенск и Коломну.
Серебряную медаль первенства выиграла столичная сборная, а третье место разделили команды из Нижегородской области и Санкт-Петербурга.
Всего в соревнованиях, проходивших в Самаре 1-2 марта, приняли участие 16 команд.
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