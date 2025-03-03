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«Хотим продать»: Московский «Спартак» продолжит поиски нового клуба для Хесуса Медины

Московский «Спартак» намерен досрочно расторгнуть контракт с Хесусом Мединой
Фото: istockphoto/Andreyuu

Фото: istockphoto/Andreyuu

Московский «Спартак» продолжит поиски нового клуба для крайнего полузащитника из Парагвая Хесуса Медины. Руководство столичного коллектива твёрдо намерено продать игрока.
Однако 27-летний вингер останется в составе «красно-белых» как минимум до окончания сезона 2024/25, сообщает спортивный портал Metaratings.ru. Соглашение же с ним действует до июня 2026 года. По информации издания, на парагвайца претендовали два бразильских клуба, в том числе известный «Ботафого», и один клуб из Аргентины.

Напомним, «Спартак» выкупил контракт Медины у ЦСКА в июле 2023 года за шесть миллионов евро. За новый клуб футболист провёл 53 матча в разных турнирах, в которых забил восемь голов и сделал шесть результативных передач.

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«Хотим выиграть конференцию»: Форвард «Трактора» Коростелёв рассказал о планах на сезон
03 марта 2025, 15:15

Фото: istockphoto/vchal

В последнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) челябинский «Трактор» одержал волевую победу над «Ак Барсом» из Казани со счётом 3:2. Впечатлениями от этой игры и планов команды на окончание «гладкого» турнира перед плей-офф поделился нападающий уральского клуба Никита Коростелёв.
В игре, проходившей в Челябинске на «Трактор Арене», форвард отметился дублем, напоминает портал Metaratings.ru. Ещё одну шайбу забросил его партнёр по звену нападения Кадейкин, которому Коростелёв отдал голевую передачу. У проигравших казанцев голами отметились нападающий Илья Сафонов и защитник Степан Фальковский. На вопрос, важно ли для команды выиграть Восточную конференцию, герой матча с «Ак Барсом» ответил утвердительно.

«Да, это важно для нас, это будет большой шаг. Мы на 100% к этому стремимся. Выбираем ли соперника в первом раунде плей-офф? Ни в коем случае, нам всё равно, с кем играть», — сказал Коростелёв.

Имеющий опыт игры в североамериканских низших лигах, но не сумевший пробиться в НХЛ, нападающий признался, что следит за дебютным сезоном в ведущей лиге мира Матвея Мичкова. Он в курсе, что главная российская молодая звезда возглавляет список бомбардиров среди новичков. Коростелёв назвал Матвея «большим молодцом» и пожелал ему удачи за океаном.

«Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции с 84 очками после 61 игры., опережая идущий вторым «Автомобилист» на пять баллов.

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«Много травм»: Боец ACA Туменов рассказал о причинах поражения своего брата Альберта в бою с Вагаевым
Боец ACA Туменов: В последнем бою мой брат Альберт дрался травмированным
03 марта 2025, 14:35

Фото: istockphoto/EyeEm Mobile GmbH

В финале Гран-при организации АСА в полусреднем весе российский боец Альберт Туменов единогласным решением судей проиграл Абубакару Вагаеву. Его двоюродный брат Биберт сообщил позже, что весь бой Альберт очень плохо себя чувствовал, так как у него было много мелких травм, о которых он просто не рассказывал.
В эксклюзивном интервью порталу MMA.Metaratings.ru спортсмен из Кабардино-Балкарии рассказал, что его брат, ранее выступавший в турнирах UFC, обладает настоящим бойцовским характером и всегда готов к поединку, как бы плохо он себя ни чувствовал. Железная воля и характер помогли ему одержать победы в боях с Алтынбеком Мамашовым и Гаджимурадом Хирамагомедовым.

«После боев мы узнали, что он был в очень тяжелом состоянии. У него было много травм, о которых он не сообщал. И после поединка с Вагаевым он признался, что был травмирован и плохо себя чувствовал. Но не хотел подводить организацию, которая давно планировала поединок», — сказал Биберт Туменов.

Напомним, в своем последнем бою Альберт Туменов потерпел поражение от Абубакара Вагаева единогласным решением судей. Таким образом, боец не смог выиграть Гран-при в полусреднем весе и потерял завоёванный ранее чемпионский пояс.

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«Нужно выиграть красиво»: Боец UFC Павлович назвал условие получения шанса на титульный бой
Боец UFC Павлович: Могу получить ещё один шанс на титульный бой
03 марта 2025, 13:21

Сергей Павлович (Скриншот видео: Телеграм @PavlovichUFC)

Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович, являющийся четвёртым номером в мировом рейтинге UFC, считает, что вполне может получить ещё один шанс на титульный бой. Для этого ему нужно в следующем поединке одержать красивую победу, желательно — нокаутом.
Об этом спортсмен рассказал в разговоре с сетевым издание MMA.Metaratings.ru. По словам российского тяжеловеса, его следующий бой состоится в конце лета. Причём ему всё равно, где он состоится и кто станет его соперником. Единственный нюанс: если поединок пройдёт в США, то придётся решать визовый вопрос, отметил Павлович.

«Главное – пройти хороший тренировочный лагерь, и в путь. Если мне удастся красиво выиграть следующий бой нокаутом, то организация может предоставить еще один титульный шанс», — сказал боец.

Напомним, в ноябре 2023 года в рамках турнира UFC 295 Павлович встретился с Томом Аспиналлом в поединке за пояс временного чемпиона тяжелого дивизиона. Сергей проиграл бой нокаутом в первом раунде.

В предыдущий раз спортсмен выходил в октагон в феврале 2025 года в рамках турнира UFC Fight Night 250, одержав победу над Жаирзиньо Розенстрайком единогласным решением судей. Всего на счету россиянина 19 побед и три поражения.

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#спортсмен
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Овечкин выразил соболезнования в связи со смертью российского борца Бувайсара Сайтиева
Овечкин: вклад Сайтиева в развитие российского спорта навсегда останется в истории
03 марта 2025, 00:26

Александр Овечкин (Фото: Instagram* @aleksandrovechkinofficial)

Капитан клуба НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин выразил глубокую скорбь в связи со смертью трёхкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева. Комментарий привели в Telegram-канале команды спортсмена.
В своём обращении хоккеист назвал уход спортсмена огромной утратой, подчеркнув, что его победы и человеческие качества навсегда останутся в истории российского спорта.

«Сегодня ушёл из жизни Бувайсар Сайтиев — великий спортсмен, борец-чемпион и просто очень хороший человек. Его победы и вклад в развитие российского спорта навсегда останутся в нашей истории. Мы никогда не забудем ни их, ни то, каким замечательным мужчиной был Сайтиев», — сказал Овечкин, пожелав близким Бувайсара «сил» оправиться от горя и принять потерю.
Сайтиев, скончавшийся на 50-м году жизни, был легендой борьбы: три золота Олимпиад (1996, 2004, 2008), шесть титулов чемпиона мира и Европы. Он также был удостоен звания заслуженного мастера спорта и государственных наград, включая ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Почета и Дружбы.

Ранее сообщалось, что скончался автор песен Киркорова и Серова Юрий Мартынов. Он ушел из жизни 1 марта, ему было 67 лет.

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Стала известна причина смерти российского борца Бувайсара Сайтиева
02 марта 2025, 22:56

Бувайсар Сайтиев (Фото: РИА Новости/ Виталий Безруких)

Причиной кончины трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева, предварительно, могла стать остановка сердца, сообщил Телеграм-канал Baza.
Отмечалось, что олимпийский чемпион почувствовал себя нехорошо во дворе своего дома. На помощь ему пришли дворник и консьерж — он и вызвал скорую помощь. Бувайсара Сайтиева госпитализировали с подозрением на отравление.

О кончине спортсмена 2 марта сообщил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили в беседе с РИА Новости.

«Мне позвонили десять минут назад и сообщили, что такая беда. В голове не укладывается. Мы должны были завтра лететь вместе», — поделился глава ФСБР.

Бувайсар Сайтиев — один из наиболее титулованных борцов-вольников в истории. Он завевал три золотых олимпийских медали 1996, 2004 и 2008 годов. Еще Сайтиев по шесть раз выигрывал чемпионаты мира и Европы.

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