«Хотим продать»: Московский «Спартак» продолжит поиски нового клуба для Хесуса Медины

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Московский «Спартак» продолжит поиски нового клуба для крайнего полузащитника из Парагвая Хесуса Медины. Руководство столичного коллектива твёрдо намерено продать игрока.
Однако 27-летний вингер останется в составе «красно-белых» как минимум до окончания сезона 2024/25, сообщает спортивный портал Metaratings.ru. Соглашение же с ним действует до июня 2026 года. По информации издания, на парагвайца претендовали два бразильских клуба, в том числе известный «Ботафого», и один клуб из Аргентины.
Напомним, «Спартак» выкупил контракт Медины у ЦСКА в июле 2023 года за шесть миллионов евро. За новый клуб футболист провёл 53 матча в разных турнирах, в которых забил восемь голов и сделал шесть результативных передач.
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Напомним, «Спартак» выкупил контракт Медины у ЦСКА в июле 2023 года за шесть миллионов евро. За новый клуб футболист провёл 53 матча в разных турнирах, в которых забил восемь голов и сделал шесть результативных передач.
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Александр Бойцов