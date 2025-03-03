«Много травм»: Боец ACA Туменов рассказал о причинах поражения своего брата Альберта в бою с Вагаевым

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В финале Гран-при организации АСА в полусреднем весе российский боец Альберт Туменов единогласным решением судей проиграл Абубакару Вагаеву. Его двоюродный брат Биберт сообщил позже, что весь бой Альберт очень плохо себя чувствовал, так как у него было много мелких травм, о которых он просто не рассказывал.
В эксклюзивном интервью порталу MMA.Metaratings.ru спортсмен из Кабардино-Балкарии рассказал, что его брат, ранее выступавший в турнирах UFC, обладает настоящим бойцовским характером и всегда готов к поединку, как бы плохо он себя ни чувствовал. Железная воля и характер помогли ему одержать победы в боях с Алтынбеком Мамашовым и Гаджимурадом Хирамагомедовым.
Напомним, в своем последнем бою Альберт Туменов потерпел поражение от Абубакара Вагаева единогласным решением судей. Таким образом, боец не смог выиграть Гран-при в полусреднем весе и потерял завоёванный ранее чемпионский пояс.
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«После боев мы узнали, что он был в очень тяжелом состоянии. У него было много травм, о которых он не сообщал. И после поединка с Вагаевым он признался, что был травмирован и плохо себя чувствовал. Но не хотел подводить организацию, которая давно планировала поединок», — сказал Биберт Туменов.
Напомним, в своем последнем бою Альберт Туменов потерпел поражение от Абубакара Вагаева единогласным решением судей. Таким образом, боец не смог выиграть Гран-при в полусреднем весе и потерял завоёванный ранее чемпионский пояс.
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Александр Бойцов