«Много травм»: Боец ACA Туменов рассказал о причинах поражения своего брата Альберта в бою с Вагаевым

В финале Гран-при организации АСА в полусреднем весе российский боец Альберт Туменов единогласным решением судей проиграл Абубакару Вагаеву. Его двоюродный брат Биберт сообщил позже, что весь бой Альберт очень плохо себя чувствовал, так как у него было много мелких травм, о которых он просто не рассказывал.