Стали известны даты матчей регионального этапа Единой школьной лиги Подмосковья

Во Всероссийской неделе детской книги (НДК), которая пройдет в период с 22 по 30 марта, смогут поучаствовать жители Подмосковья. Речь идет о крупнейшем мероприятии по продвижению детских изданий, а также о старейшей отечественной просветительской акции.