Стали известны даты матчей регионального этапа Единой школьной лиги Подмосковья

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
В апреле 2025 года в Московской области состоятся ключевые соревнования, которые определят финалистов регионального этапа Единой школьной лиги. Турниры пройдут с 7 по 13 апреля в девяти городских округах, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В конференции «Восток» примут участие команды из Балашихи, Орехово-Зуева, Коломны, Ступина, Щёлкова, Домодедова и Королёва. 7 апреля в Балашихе пройдут волейбольные матчи среди девочек, а 10 апреля — среди мальчиков.
Мини-футбольные встречи состоятся 8 апреля в Щёлкове, шахматный турнир запланирован на 9 апреля в Королёве, а баскетбольные команды выйдут на площадку 13 апреля в Коломне.
В конференции «Запад» выступят сборные Дубны, Подольска, Наро-Фоминска, Одинцова, Истры и Дмитрова. В Истре 7 апреля пройдут соревнования по футзалу, 8 апреля в Одинцове сыграют волейболистки, а 9 апреля в Дубне — юноши-волейболисты. Дмитров примет шахматный турнир 10 апреля, а в Подольске 12 апреля состоятся баскетбольные матчи.
По итогам этих встреч будут определены четыре округа, которые представят свои команды в финале Лиги. Победители и призёры сезона 2024/2025 станут известны в конце апреля.
На муниципальном этапе соревнований участие приняли более 10 тысяч школьников. В целом в Единой школьной лиге задействованы ученики 201 образовательного учреждения из 13 муниципалитетов.
В рамках сезона 2024/2025 запланировано более 5 тысяч турниров по футзалу, волейболу, баскетболу 3×3 и шахматам. Отборочные соревнования стартовали в ноябре 2024 года, а их победители будут объявлены в апреле 2025-го.
Амбассадорами Единой школьной лиги Подмосковья стали известные спортсмены: Евгений Алдонин, Сергей Карякин, Роман Широков, Виктор Кейру, Леся Махно, Александра Коруковец, Мария Халецкая, Дмитрий Губерниев, Александр Соколов и Эмма Гаджиева. Они проводят мастер-классы, анализируют выступления команд и делятся своим опытом с юными спортсменами.
Кроме того, в рамках лиги активно работают школьные пресс-службы, где дети могут попробовать себя в журналистике. Создаются фан-клубы и тематические сообщества для поддержки команд, а сами учащиеся ведут фото- и видеосъёмку соревнований.
Проект реализуется в соответствии с Государственной программой «Развитие физической культуры и спорта». Концепция Единой школьной лиги была разработана по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва для вовлечения школьников в занятия спортом.
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Мини-футбольные встречи состоятся 8 апреля в Щёлкове, шахматный турнир запланирован на 9 апреля в Королёве, а баскетбольные команды выйдут на площадку 13 апреля в Коломне.
В конференции «Запад» выступят сборные Дубны, Подольска, Наро-Фоминска, Одинцова, Истры и Дмитрова. В Истре 7 апреля пройдут соревнования по футзалу, 8 апреля в Одинцове сыграют волейболистки, а 9 апреля в Дубне — юноши-волейболисты. Дмитров примет шахматный турнир 10 апреля, а в Подольске 12 апреля состоятся баскетбольные матчи.
Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
По итогам этих встреч будут определены четыре округа, которые представят свои команды в финале Лиги. Победители и призёры сезона 2024/2025 станут известны в конце апреля.
На муниципальном этапе соревнований участие приняли более 10 тысяч школьников. В целом в Единой школьной лиге задействованы ученики 201 образовательного учреждения из 13 муниципалитетов.
В рамках сезона 2024/2025 запланировано более 5 тысяч турниров по футзалу, волейболу, баскетболу 3×3 и шахматам. Отборочные соревнования стартовали в ноябре 2024 года, а их победители будут объявлены в апреле 2025-го.
Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Амбассадорами Единой школьной лиги Подмосковья стали известные спортсмены: Евгений Алдонин, Сергей Карякин, Роман Широков, Виктор Кейру, Леся Махно, Александра Коруковец, Мария Халецкая, Дмитрий Губерниев, Александр Соколов и Эмма Гаджиева. Они проводят мастер-классы, анализируют выступления команд и делятся своим опытом с юными спортсменами.
Кроме того, в рамках лиги активно работают школьные пресс-службы, где дети могут попробовать себя в журналистике. Создаются фан-клубы и тематические сообщества для поддержки команд, а сами учащиеся ведут фото- и видеосъёмку соревнований.
Проект реализуется в соответствии с Государственной программой «Развитие физической культуры и спорта». Концепция Единой школьной лиги была разработана по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва для вовлечения школьников в занятия спортом.
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Дайана Хусинова