Константин Лепехин: борьба за чемпионство будет между «Краснодаром» и «Зенитом»

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Бывший игрок «Зенита», обладатель Кубка России Константин Лепехин считает, что за чемпионство в РПЛ будут бороться «Краснодар» и «Зенит».
«Думаю, за чемпионство будут бороться "Краснодар" и "Зенит", остальные — за место в тройке. Все же пять очков, на которые отстали "Спартак" и ЦСКА от "Краснодара", отыграть непросто», — отметил Лепехин в беседе с «РБ Спорт».
При этом он отметил, что «Зениту» больше не придётся встречаться ни с кем из лидеров таблицы, кроме московского «Динамо». У «Краснодара» календарь хуже, но есть преимущество в два очка.
Лепехин не исключил, что «быки» могут выиграть оставшиеся шесть матчей, однако отметил, что это маловероятно.
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