Сборная Подмосковья стала призёром чемпионата России по паралимпийской выездке
Представители Московской области Владислав Колосов, Юлия Полякова и Владислав Пронский завоевали восемь золотых и одну серебряную медаль на чемпионате России по конному спорту среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
В командном зачёте сборная Подмосковья заняла второе место.
«Три золотые медали получил Владислав Колосов, выступавший на лошади по кличке Дакар-10. Он стал лучшим в личном зачёте, командных соревнованиях и кюре. Ещё три золота в тех же категориях выиграл Владислав Пронский, который выступал на лошади Сильва Ле Андро», — говорится в сообщении.А Юлия Полякова на лошади Дайли Фан-15 завоевала золотые медали в личном зачёте и кюре и серебро в командных соревнованиях.