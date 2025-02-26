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В РФС назвали сроки работы Карпина в сборной после его ухода из «Ростова»

РФС: Валерий Карпин останется у руля сборной до истечения контракта в 2028 году
Валерий Карпин (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Валерий Карпин (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Главный тренер сборной России Валерий Карпин покинул аналогичный пост в клубе «Ростов». До этого наставник в течение трёх лет совмещал обе эти должности.
Специально для издания «РБ Спорт» ситуацию прокомментировали в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС). Отмечается, что Карпин покинул должность главного тренера «Ростова» по собственной инициативе. По его словам, такой шаг был продиктован необходимостью полностью сосредоточиться на работе в главной команде страны, не отвлекаясь на клубные дела и заботы.

«Валерий Карпин и его штаб продолжат работу в сборной России согласно действующему до июля 2028 года контракту», — заявили в службе коммуникаций РФС.

Карпин возглавлял «Ростов» в периоды с декабря 2017 года по август 2021 года, а также с марта 2022 года и до вчерашнего дня. Летом 2021 года 56-летний специалист стал главным тренером сборной России. В период пока ещё продолжающегося отстранения национальной команды от международных турниров тренеру разрешено было совмещать работу в сборной и клубе.

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#валерий карпин
#ростов
Политолог Фёдоров оценил попытки Макрона надавить на Трампа
Политолог Фёдоров: Макрону не удастся повлиять на планы Трампа
26 февраля 2025, 15:04

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президенту Франции Эммануэлю Макрону и премьер-министру Великобритании Киру Стармеру не удастся изменить планы главы США Дональда Трампа. Так считает ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров.
Ранее издание The Wall Street Journal написало, что во время встречи в Белом доме Макрон надавил на Трампа, чтобы он предоставил поддержку солдатам Франции и Британии, которые планируются к размещению на Украине после заключения мирного соглашения.

По словам эксперта, Трампа сложно «свернуть» с намеченного пути и вложить ему в голову другие помыслы, отличающиеся от его собственных.

«Но Макрон продолжит устанавливать отношения. Вряд ли он уломает или изменит позицию американцев относительно Украины. Глава Франции сам забывает о главном вопросе в этой истории — безопасность должна быть обеспечена и России тоже», — подчеркнул Фёдоров в беседе с RT.

Он уточнил, что скоро в Вашингтоне пройдет встреча с участием премьер-министра Великобритании Кира Стармера, который попытается ещё больше надавить на Трампа.

Эксперт считает, что Трамп, возможно, учтёт некоторые пожелания европейцев, однако его позиция при этом кардинально не изменится, заключил Фёдоров.

Тем временем, argumenti.ru пишут, что 21 февраля США передали Украине новую версию проекта соглашения о добыче полезных ископаемых. И условия в этом документе оказались более жёсткими, чем в первом варианте. Так, каждое «предложение» Трампа хуже предыдущего. Сначала речь шла о 100 миллионах долларов, затем о 500 миллионах долларов, а совсем недавно прозвучала сумма в триллион.

Издание считает, что теперь Украине либо никак не существовать, либо на столетия превратиться в самую отсталую из колоний.

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Менее 11 км осталось до полного окружения Суджи бойцами ВС РФ
26 февраля 2025, 14:18

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Менее 11 километров осталось до полного окружения Суджи российскими бойцами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что за последние несколько дней ВС РФ зачистили или освободили пять населённых пунктов в Курской области: Погребки, Орловка, Куриловка, Лебедевка и Черкасская Конопелька. В данный момент продолжаются бои в селе Малая Локня, деревнях Старая и Новая Сорочина и около населённых пунктов Гуево и Махновка.

Сейчас главной задачей российских военных является взятие под контроль единственной в оккупированном районе асфальтированной дороги между Юнаковкой и Суджей.

Ранее бойцы из 810-й бригады морской пехоты заявляли, что уже сейчас передвижение боевиков ВСУ на данном участке фронта сильно осложнено. Также у украинских войск нет возможности своевременно производить ротацию, пополнять запасы боеприпасов, топлива и продовольствия, а также вывозить раненых.

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В аэропорту Новокузнецка на пять часов задержали вылет рейса в Сочи
26 февраля 2025, 13:52

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Из-за закрытия аэропорта в Сочи в воздушной гавани Новокузнецка на несколько часов задержался прилёт и вылет авиарейса в Сочи.
По данным Росавиации, в аэропорту в Сочи в 1:47 по московскому времени ввели временные ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Воздушная гавань временно не принимала и не отправляла.

Согласно данным электронного табло, прибытие самолёта Nordwind Airlines из Сочи ожидается в 13:25, а вылет обратно — в 14:30 вместо 9:25 по расписанию, пишет «Сiбдепо».

Ограничения в аэропорту в Сочи сняли в 08:00 по московскому времени.

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Минобороны: Российские военные освободили населенные пункты Орловка и Погребки в Курской области
МО РФ: Российские войска освободили Орловку и Погребки в Курской области
26 февраля 2025, 13:35

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Подразделения Вооружённых сил РФ освободили населённые пункты Орловка и Погребки в Курской области. Деревня и село находятся в Суджанском районе российского региона.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. Погребки являются административным центром Погребского сельсовета и находятся в 21 километре от Суджи. От деревни Орловки до районного центра — 18 километров по прямой. Населённый пункт входит в состав Погрбского сельсовета.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что оба населённых пункта были освобождены в ходе стремительной наступательной операции российских войск. В штурме участвовали подразделения войсковой группировки «Север».

Вооружённые силы РФ продолжают разгром украинских формирований, вторгшихся на территорию Курской области. Ранее сообщалось, что до полного окружения группировки частей ВСУ под Суджей российским военным осталось преодолеть всего 11 километров. После взятия Орловки и Погребков это расстояние ещё сократилось.

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«Нужно быстрее оценить состояние ребят»: Старшая медсестра рассказала о работе в зоне СВО
Старшая медсестра рассказала о работе в зоне СВО
26 февраля 2025, 13:01

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

Старшая медсестра и старший сержант Мария Баньковская рассказала о своей работе в зоне проведения специальной военной операции на Украине.
Сначала она была в Сирии, а сейчас спасает российских бойцов в зоне СВО.

«Нужно быстрее оценить состояние ребят — кого подать быстрее на операционный стол, кого — в анестезиологию, кого — в реанимацию», — рассказала медик в беседе с RT.

Она пояснила, что хотела работать в медицине с самого детства. А вот пойти в армию вышло спонтанно. По словам медика, ей захотелось попробовать себя еще в чем-то.

Старший сержант награждена медалями «За спасение погибавших» и «За воинскую доблесть» I степени.

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