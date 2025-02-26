В РФС назвали сроки работы Карпина в сборной после его ухода из «Ростова»

Валерий Карпин (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)
Главный тренер сборной России Валерий Карпин покинул аналогичный пост в клубе «Ростов». До этого наставник в течение трёх лет совмещал обе эти должности.
Специально для издания «РБ Спорт» ситуацию прокомментировали в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС). Отмечается, что Карпин покинул должность главного тренера «Ростова» по собственной инициативе. По его словам, такой шаг был продиктован необходимостью полностью сосредоточиться на работе в главной команде страны, не отвлекаясь на клубные дела и заботы.
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«Валерий Карпин и его штаб продолжат работу в сборной России согласно действующему до июля 2028 года контракту», — заявили в службе коммуникаций РФС.Карпин возглавлял «Ростов» в периоды с декабря 2017 года по август 2021 года, а также с марта 2022 года и до вчерашнего дня. Летом 2021 года 56-летний специалист стал главным тренером сборной России. В период пока ещё продолжающегося отстранения национальной команды от международных турниров тренеру разрешено было совмещать работу в сборной и клубе.
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Александр Бойцов