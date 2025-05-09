Сборная Подмосковья стала призёром соревнований по спортивному туризму

Видео: пресс-служба администрации г.о. Истра
Сборная команда Московской области заняла третье место на Всероссийских соревнованиях по спортивному туризму «Весенний призыв» в республике Марий Эл, сообщает пресс-служба администрации городского округа Истра.
Представительницы Истры Дарья Можарова, Алёна Ахапкина и Анастасия Огрызкова завоевали бронзовые медали на девятикилометровой дистанции среди групп. А истринские юниорки София Журба и Виктория Максимова победили в личных забегах. Награды получил и ряд других спортсменов из Истры.«Подмосковная сборная завоевала бронзовую медаль в командном зачете на сложнейшей пятой дистанции, благодаря, в том числе, успешному выступлению истринских спортсменов», — отмечается в сообщении.
Всего в соревнованиях приняли участие более 1,9 тыс. спортсменов из 38 российских регионов.
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