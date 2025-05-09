В Жуковском провели беговой турнир в честь Дня Победы

Фото: пресс-служба администрации г.о. Жуковский
Беговой турнир, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне провели в подмосковном Жуковском, в забеге приняли участие 220 человек, среди которых были как любители, так и профессионалы, сообщает пресс-служба городского округа.
«Маршрут забега пролегал по центру города: улицам Маяковского, Фрунзе, Чаплыгина и Пушкина», — отмечается в сообщении.Среди профессионалов-мужчин победителем стал Алексей Петлин, второе место занял Сергей Шевченко, третье — Иван Вдовин. Среди женщин на высшую ступень пьедестала почёта поднялась Ирина Шевченко, на вторую — Софья Суворова, а третье место заняла Олеся Сорокина.
Среди любителей-мужчин тройку победителей составили Егор Новгородцев, Сергей Ежов и Иван Паутов, среди женщин — Оксана Полуэктова, Виктория Игнатова и Елена Плеханова.
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