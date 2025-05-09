В Жуковском провели беговой турнир в честь Дня Победы

Накануне Дня Победы оригинальная проекционная подсветка украсила здания в Пушкино и Ивантеевке. Жители Подмосковья смогут увидеть ее в вечернее и ночное время с 5 по 9 мая, сообщили в пресс-службе Пушкинского городского округа.

С помощью пяти проекторов яркие иллюстрации выводятся на здание Администрации округа и фасады соседних домов, которые располагаются на Московском проспекте. На проекции есть элементы патриотической символики: георгиевская лента, орден Отечественной войны, звезды как символ воинского отличия и парящие в небе журавли.





«Подобрать подходящий дизайн было непросто. Разные цветовые сочетания на фасады ложились по-разному. Например, красный на синий накладывался хорошо, а зеленый на синий плохо. Мы предлагали разные идеи и композиционные решения. Проектировщики разработали несколько цветовых вариантов, которые мы потом тестировали», — поделился начальник отдела дорожного хозяйства и транспорта Артем Казарян.





В Ивантеевке при помощи трех проекторов на фасаде высотки 31А по улице Первомайской можно лицезреть портреты пяти Героев Советского Союза: Ивана Басова, Михаила Толмачева, Клавдия Смирнова, Алексея Прокудина и Петра Цыганова.



К масштабной визуализации портреты ветеранов готовили реставраторы.



