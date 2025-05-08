Матвей Cафонов стал первым с 2004 года финалистом Лиги Чемпионов из России

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Вратарь парижского ПСЖ Матвей Сафонов стал первым с 2004 года российским футболистом, кто вышел в финал Лиги Чемпионов. Об этом сообщает «РБК Спорт».
«ПСЖ с Сафоновым в составе стал первым клубом с российским игроком в финале Лиги чемпионов с 2004 года», — говорится в сообщении.
Первым игроком из России, кто вышел в финал главного европейского футбольного турнира, стал Дмитрий Аленичев. В 2004 году его «Порту» обыграл «Монако». В самой игре Аленичев забил победный гол и стал победителем Лиги Чемпионов.
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