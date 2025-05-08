THW включило Овечкина в список трех лучших нападающих в истории НХЛ

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Российский хоккеист Александр Овечкин вошел в тройку лучших нападающих в истории Национальной хоккейной лиги. Рейтинг был составлен изданием The Hockey Writers.
Издание представило четыре тройки нападающих, которых редакция назвала лучшими в истории НХЛ. Овечкин попал в первую тройку вместе с канадцами Уэйном Гретцки и Горди Хоу.
Во второй тройке нападающих оказались Сидни Кросби, Марио Лемье и Яромир Ягр. В третьей расположились Люк Робитайл, Брайан Троттье и Майк Босси. Четвертая тройка нападающих состоит из Боба Гейни, Стива Айзермана и Бобби Кларка.
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Во второй тройке нападающих оказались Сидни Кросби, Марио Лемье и Яромир Ягр. В третьей расположились Люк Робитайл, Брайан Троттье и Майк Босси. Четвертая тройка нападающих состоит из Боба Гейни, Стива Айзермана и Бобби Кларка.
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Иван Мусатов