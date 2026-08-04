Подмосковные дзюдоисты завоевали три медали на Спартакиаде народов России
Одну серебряную и две бронзовые медали завоевали представители Московской области на II Всероссийской спартакиаде между субъектами России по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
Соревнования проходили в Магнитогорске с 1 по 3 августа. В них приняли участие свыше 250 атлетов из 41 российского региона.
«Серебро выиграл подольчанин Иван Цветков, выступавший в весовой категории до 66 килограммов», — говорится в сообщении.Обе бронзовые медали Московской области также принесли дзюдоисты из Подольска — Александр Плеханов в весовой категории до 60 килограммов и Дарья Захарова в весовой категории до 52 килограммов.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Жилин из Подмосковья завоевал золотую медаль на чемпионате России по велоспорту-маунтинбайку среди спортсменов с нарушением слуха.