Подмосковные дзюдоисты завоевали три медали на Спартакиаде народов России

04 августа 2026, 14:39

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Одну серебряную и две бронзовые медали завоевали представители Московской области на II Всероссийской спартакиаде между субъектами России по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.





Соревнования проходили в Магнитогорске с 1 по 3 августа. В них приняли участие свыше 250 атлетов из 41 российского региона.





«Серебро выиграл подольчанин Иван Цветков, выступавший в весовой категории до 66 килограммов», — говорится в сообщении.