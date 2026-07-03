27 атлетов представляют Подмосковье на Кубке сильнейших спортсменов в Жуковском
Международные соревнования по лёгкой атлетике «Кубок сильнейших спортсменов» стартовали на стадионе «Метеор» в Жуковском. Они будут проходить до 5 июля, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
В турнире участвуют сильнейшие легкоатлеты Росси и Белоруссии.
«Российскую сборную представляют около 200 спортсменов. В Жуковский приехали рекордсмены и многократные чемпионы страны, лидеры мирового сезона. Московскую область представляют 27 атлетов. Делегация Белоруссии выступит на подмосковном стадионе в составе 100 человек», – рассказали в ведомстве.
Для российских легкоатлетов этот турнир станет последним крупным стартом перед чемпионатом страны, который пройдёт с 23 по 26 июля в Екатеринбурге.
В 2025 году Кубок сильнейших спортсменов проводили в Бресте.