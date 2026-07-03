В Балашихе стартует теннисный турнир «Кубок Анастасии Павлюченковой»

03 июля 2026, 17:15

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

На кортах спорткомплекса «Балашиха» с 6 по 11 июля пройдёт Всероссийский теннисный турнир «Кубок Анастасии Павлюченковой» на призы Tennis Life. Участниками станут юноши и девушки до 15 лет, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.





Турнир носит имя олимпийской чемпионки, финалистки Открытого чемпионата Франции в одиночном разряде и многократной победительницы турниров WTA в парном разряде.



Фото: пресс-служба Минспорта МО

Павлюченкова живёт в Балашихе. Спортсменка регулярно подтверждает статус одной из сильнейших в стране и в мире. Она – обладательница 10 престижных трофеев Женской теннисной ассоциации в одиночном разряде. На счету Анастасии – олимпийское золото в миксте на Играх-2021 в Токио.

«Конечно, я знаю Анастасию Павлюченкову, смотрел многие её матчи. Она добилась серьёзных результатов в профессиональном теннисе и является большим примером для молодых теннисистов», – отметил один из участников соревнований, вторая ракетка Российского теннисного тура в возрастной категории до 15 лет Андрей Худоногов.