Сборная Подмосковья выиграла первенство ЦФО по дзюдо
Сборная Московская область заняла первое общекомандное место на первенстве Центрального федерального округа по дзюдо. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
«За победу боролись 110 дзюдоистов из Подмосковья – 67 юношей и 43 девушки. Они стали призёрами соревнований в 16 из 17 весовых категорий. В копилке сборной Московской области – 30 медалей: 10 золотых, пять серебряных и 15 бронзовых», – отметили в ведомствеТам добавили, что эта победа открывает дорогу на первенство России, которое пройдёт в Тюмени 21-25 октября. Путёвки на соревнования получили 37 подмосковных спортсменов.
Первенство ЦФО по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет проходило 4-8 сентября в Брянске. Турнир проводился в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России».