В Московской области открыли регистрацию на «Кросс нации»
20 сентября в городском округе Шатура пройдёт традиционный Всероссийский день бега в рамках «Кросса нации». Открыта регистрация на это спортивное событие, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«В этом году главной подмосковной площадкой всероссийского «Кросса нации» станет стадион «Энергия» в Шатуре. Регистрация уже открыта. Оставить заявку на забег можно до 15 часов 19 сентября на портале госуслуг. Для любителей бега организуют пять дистанций в зависимости от возраста и уровня подготовки спортсменов – 1, 4, 6, 8 и 12 км. Самый протяжённый маршрут, в 12 км, будет доступен мужчинам 2005 года рождения и старше», – говорится в сообщении
Как напомнили в ведомстве, ежегодно «Кросс нации» объединяет сотни тысяч бегунов по всей стране. Забег по традиции проводят в третью субботу сентября в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России».
В прошлом году главная подмосковная площадка объединила свыше 1 тыс. спортсменов. Самому младшему было всего два года, самому возрастному – 86 лет.
