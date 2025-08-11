В Зарайске День города отметили масштабным фестивалем мотофристайла

11 августа 2025, 10:20

оригинал Фото: пресс-служба администрации м. о. Зарайск

В Зарайске на площади у администрации в День города прошёл зрелищный фестиваль мотофристайла, собравший множество зрителей. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.





Профессиональные спортсмены под руководством Алексея Колесникова выполнили сложнейшие трюки на мотоциклах и багги, прыжки с трамплина и пируэты в воздухе.

«Самый сложный трюк – «Багги-флип», который выполняют всего несколько человек в мире. Его продемонстрировал зрителям сам основатель команды мотофристайла FMX13 Колесников. Это вызвало восторг у собравшихся. Зрелище дополнил живой битбокс в исполнении чемпиона мира Вахтанга», – говорится в сообщении.