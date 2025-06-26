Юниорка из Подмосковья победила на первенстве Европы по прыжкам в воду
Спортсменка Виктория Казанцева из Московской области завоевала золотую и серебряную медали на первенстве Европы по прыжкам в воду в Греции. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«На высшую ступень пьедестала почёта Виктория Казанцева поднялась по итогам соревнований в дисциплине «синхронные прыжки с вышки 5 м, 7,5 м и 10 м на выбор», в которой выступала в паре с россиянкой Александрой Кедриной», — говорится в сообщении.А серебряную награду Виктория Казанцева получила за индивидуальные прыжки с вышки 5 м, 7,5 м и 10 м на выбор. Золото в этой дисциплине также завоевала россиянка, а бронзовая медаль досталась представительнице Германии.
Первенство Европы среди юниоров и юниорок (14-15 лет, 16-18 лет) по прыжкам в воду проходит в Афинах с 23 по 30 июня.