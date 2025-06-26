Юниорка из Подмосковья победила на первенстве Европы по прыжкам в воду

26 июня 2025, 14:07

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсменка Виктория Казанцева из Московской области завоевала золотую и серебряную медали на первенстве Европы по прыжкам в воду в Греции. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.







«На высшую ступень пьедестала почёта Виктория Казанцева поднялась по итогам соревнований в дисциплине «синхронные прыжки с вышки 5 м, 7,5 м и 10 м на выбор», в которой выступала в паре с россиянкой Александрой Кедриной», — говорится в сообщении.