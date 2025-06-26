Пловцы из Подмосковья завоевали ещё две медали финала Кубка России
Золотую и серебряную медали завоевали представительницы Московской области на соревнованиях третьего дня финала Кубка России по плаванию. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Спортсменка из Рузского округа Полина Лейкина поднялась на высшую ступень пьедестала почёта в дисциплине «комплексное плавание» на дистанции 400 м среди женщин, а её землячка Диана Валиуллина заняла в той же дисциплине второе место. Бронза досталась пловчихе из Татарстана», — говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что в первый день финала Кубка России по плаванию подмосковные спортсмены Герман Зажирский и Дарья Рогожинова завоевали бронзовые медали в заплыве на дистанцию 200 метров стилем «баттерфляй».