Сборная Подмосковья взяла золото Спартакиады учащихся по регби-7 среди девушек

06 июля 2026, 23:01

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Сборная Московской области завоевала золотые медали в финале летней Спартакиады учащихся России по регби-7 среди девушек до 18 лет. Об этом рассказали в пресс-службе Минспорта Подмосковья.