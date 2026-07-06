Сборная Подмосковья взяла золото Спартакиады учащихся по регби-7 среди девушек
Сборная Московской области завоевала золотые медали в финале летней Спартакиады учащихся России по регби-7 среди девушек до 18 лет. Об этом рассказали в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Финал проходил 4 и 5 июля в Крымске Краснодарского края. Подмосковные регбистки провели турнир без единого поражения. Команда одержала четыре победы: над Курской и Ростовской областями, Краснодарским краем и Калининградской областью. В полуфинале спортсменки из Московской области обыграли сборную Москвы со счётом 31:5, а в финале разгромили соперниц с Кубани со счётом 33:12.
Лучшим игроком турнира признали подмосковную спортсменку Веронику Богомазову. Серебряные медали завоевала команда Красноярского края, бронзовые – Ростовской области.
Церемония открытия летней Спартакиады учащихся России состоялась 24 июня в Мытищах. Соревнования проходят с июня по сентябрь в 19 региона. Подмосковье принимает финалы по девяти видам спорта.
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