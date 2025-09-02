Сборная Подмосковья заняла третье место на летней Спартакиаде молодёжи России
Сборная Московской области заняла третье место по итогам летней Спартакиады молодёжи России, завоевав 367 медалей. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
Соревнования проходили с 30 мая по 31 августа. Подмосковье представляли более 800 спортсменов и тренеров. В этом году в копилке команды региона – 148 золотых, 100 серебряных и 119 бронзовых наград.
«Подмосковные спортсмены первенствовали в соревнованиях по каратэ, гандболу (юниоры), регби-7 (юниорки), прыжкам в воду, хоккею на траве, теннису, кикбоксингу, гольфу (юниоры) и футболу (юниорки). Вторые места ребята заняли в маунтинбайке, гребном слаломе, конном спорте, пляжном волейболе, бейсболе, софтболе и синхронном плавании», – рассказали в ведомстве.
Замкнули призовую тройку подмосковные спортсмены в турнирах по баскетболу (юниорки), тхэквондо, киокусинкай, бадминтону, современному пятиборью, плаванию, гандболу (юниорки), фехтованию, гольфу (юниоры), тяжёлой атлетике, пулевой стрельбе и боксу.
В министерстве добавили, что на территории Московской области прошли финальные соревнования по спортивной борьбе, айкидо, водному поло, бейсболу, гольфу и гребному слалому.