Сборная Подмосковья заняла третье место на летней Спартакиаде молодёжи России

02 сентября 2025, 20:10

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Сборная Московской области заняла третье место по итогам летней Спартакиады молодёжи России, завоевав 367 медалей. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.





Соревнования проходили с 30 мая по 31 августа. Подмосковье представляли более 800 спортсменов и тренеров. В этом году в копилке команды региона – 148 золотых, 100 серебряных и 119 бронзовых наград.



«Подмосковные спортсмены первенствовали в соревнованиях по каратэ, гандболу (юниоры), регби-7 (юниорки), прыжкам в воду, хоккею на траве, теннису, кикбоксингу, гольфу (юниоры) и футболу (юниорки). Вторые места ребята заняли в маунтинбайке, гребном слаломе, конном спорте, пляжном волейболе, бейсболе, софтболе и синхронном плавании», – рассказали в ведомстве.

