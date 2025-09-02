Водные лыжники Подмосковья завоевали четыре медали первенства России
Одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медаль завоевали представители Московской области на первенстве России по воднолыжному спорту. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Золотую награду подмосковной команде принёс Павел Смирнов из Дубны.
«Павел стал лучшим в прыжках с трамплина среди юношей до 17 лет. Второе и третье места в этой категории заняли водные лыжники из Саратовской области», — говорится в сообщении.Обе серебряные медали завоевала ещё одна спортсменка из Дубны — Алёна Устинова. Она стала второй в прыжках с трамплина среди девушек до 15 лет и в многоборье.
Бронзу выиграла также представительница Дубны Дарья Мананникова. На третью ступень пьедестала почёта она поднялась по итогам соревнований в фигурном катании среди девушек до 15 лет.
Первенство России по воднолыжному спорту проходило в Химках. Участниками турнира стали 58 спортсменов из шести российских регионов.