В ночном забеге «Подмосковные вечера» приняли участие около 1,5 тыс. человек
Около полутора тысяч человек стали участниками ночного забега «Подмосковные вечера», который состоялся в округе Королёв. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Для участников были организованы забеги на дистанции пять и десять километров. Кроме того, состоялся детский забег на 500 метров. Время для юных бегунов не засекали.
В число участников забега вошли знаменитые спортсменки: легкоатлетка Анна Чичерова и фехтовальщица Яна Егорян, а также космонавт Олег Кононенко, который в прошлом году вернулся с орбиты.
«На десятикилометровой дистанции победу одержал москвич Иван Буров, а на пятикилометровой — Павел Куприянов из Щёлкова», — отмечается в сообщении.Самому возрастному участнику забега исполнилось 76 лет, а самым маленьким — четыре года.