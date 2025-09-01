В ночном забеге «Подмосковные вечера» приняли участие около 1,5 тыс. человек

01 сентября 2025, 10:08

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Около полутора тысяч человек стали участниками ночного забега «Подмосковные вечера», который состоялся в округе Королёв. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Для участников были организованы забеги на дистанции пять и десять километров. Кроме того, состоялся детский забег на 500 метров. Время для юных бегунов не засекали.



В число участников забега вошли знаменитые спортсменки: легкоатлетка Анна Чичерова и фехтовальщица Яна Егорян, а также космонавт Олег Кононенко, который в прошлом году вернулся с орбиты.





«На десятикилометровой дистанции победу одержал москвич Иван Буров, а на пятикилометровой — Павел Куприянов из Щёлкова», — отмечается в сообщении.