Строительная готовность АЗС в Пушкинском округе достигла 50%
Видео: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Автозаправочную станцию строит «Газпромнефть-центр» в Пушкинском округе на 66-м километре ЦКАД. В настоящее время готовность объекта составляет 50%. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
В проект АЗС входит группа топливораздаточных колонок с навесом, здание операторской, зоны отдыха, а также спортивная и детская площадки.
«Рабочие уже закончили обустройство фундаментов, установили несущие и ограждающие конструкции, смонтировали кровлю. Сейчас ведётся монтаж внутренних инженерных систем», — говорится в сообщении.Закончить строительство планируют в первом квартале 2026 года.
Автозаправка рассчитана на обслуживание 500 легковых и грузовых автомобилей в сутки. Заправиться здесь можно будет бензином разных марок и дизельным топливом.