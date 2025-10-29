Строительная готовность АЗС в Пушкинском округе достигла 50%

29 октября 2025, 18:05

Видео: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Автозаправочную станцию строит «Газпромнефть-центр» в Пушкинском округе на 66-м километре ЦКАД. В настоящее время готовность объекта составляет 50%. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.





В проект АЗС входит группа топливораздаточных колонок с навесом, здание операторской, зоны отдыха, а также спортивная и детская площадки.





«Рабочие уже закончили обустройство фундаментов, установили несущие и ограждающие конструкции, смонтировали кровлю. Сейчас ведётся монтаж внутренних инженерных систем», — говорится в сообщении.