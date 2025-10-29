Капремонт корпуса Раменской больницы планируют завершить до конца года
Депутат Мособлдумы Олег Жолобов проверил ход капремонта терапевтического корпуса Раменской больницы. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.
«Я часто бываю на подобных объектах. Здесь работы проводят большими шагами. Нужно уложиться в короткие сроки. Тепловой контур закрыт, специалисты приступили к чистовой отделке. В некоторых палатах укладывают плитку. Думаю, строители выполнят работы в срок», – сказал Жолобов.Терапевтический корпус рассчитан на 180 коек. В рамках капремонта полностью обновят вентилируемый фасад, проведут усиление плит перекрытия и проёмов, кровельные работы, монтаж новых окон, стяжку пола. Полностью обновляется электропроводка. Предусмотрены помещения для маломобильных граждан.
На объекте в две смены трудятся 180 рабочих. Кровельные работы выполнены на 90%. В ближайшие две недели планируется завершить отделку фасада.
В проект капремонта корпуса входит и благоустройство прилегающей территории. Рабочие произведут отсыпку чернозёма, заменят вокруг здания асфальтовое покрытие, а весной высадят деревья.
Работы на объекте идут по графику. Сдать его планируют до конца года.