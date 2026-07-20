В Подмосковье поймали разыскиваемого за кражу рецидивиста
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
27-летнего ранее судимого за грабёж жителя Воскресенска, находящегося с начала июля в федеральном розыске за кражу, задержали подмосковные сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба областного главка Росгвардии.
Мужчину, похожего по приметам на разыскиваемого преступника, экипаж росгвардейцев заметил в ходе патрулирования улиц Воскресенска.
«Прохожего остановили для проверки документов и убедились, что он именно тот, кого ищет полиция», — говорится в сообщении.Мужчину задержали и передали оперативникам для дальнейшего разбирательства.
Ранее сообщалось, что 37-летний рецидивист из Одинцова вырастил на своей даче в округе Истра более 70 кустов конопли. Теплицу для запрещённых растений он обустроил прямо в доме.