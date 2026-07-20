В Подмосковье поймали разыскиваемого за кражу рецидивиста

20 июля 2026, 12:03

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

27-летнего ранее судимого за грабёж жителя Воскресенска, находящегося с начала июля в федеральном розыске за кражу, задержали подмосковные сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба областного главка Росгвардии.





Мужчину, похожего по приметам на разыскиваемого преступника, экипаж росгвардейцев заметил в ходе патрулирования улиц Воскресенска.





«Прохожего остановили для проверки документов и убедились, что он именно тот, кого ищет полиция», — говорится в сообщении.