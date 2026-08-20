Сборная Семейного центра им. Мещерякова взяла медали Спартакиады по спорту слепых

20 августа 2026, 15:54

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Сборная Семейного центра имени А.И. Мещерякова успешно выступила на соревнованиях Финала III Всероссийской летней спартакиады по спорту слепых в Екатеринбурге. Представители Подмосковья завоевали восемь медалей, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.





Абсолютным триумфатором турнира стал Александр Мартышкин, который не оставил шансов соперникам в двух дисциплинах. Спортсмен взял золото в беге на 600 метров и прыжках в длину в категории B1. Кроме того, Мартышкин добавил в свою копилку серебро в метании снаряда.



Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Иван Алексеев стал чемпионом по шашкам, а Максим Карпов в той же дисциплине завоевал серебряную медаль. В активе Карпова также – две бронзовые награды; в шоудауне и метании снаряда в категории B2-B3. Бронза в беге на 600 метров в категории B2-B3 досталась Сакилу Мангутову.

«Мы искренне гордимся нашими спортсменами и их достижениями. Впереди у команды насыщенный график: участие в Фестивале по адаптивной физкультуре и спорту в Рыбинске, соревнования по плаванию в Великом Новгороде. Мы верим, что наши атлеты в будущем смогут пополнить ряды паралимпийской сборной России», – сказал директор центра Сергей Захаров.