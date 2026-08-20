Сборная Семейного центра им. Мещерякова взяла медали Спартакиады по спорту слепых
Сборная Семейного центра имени А.И. Мещерякова успешно выступила на соревнованиях Финала III Всероссийской летней спартакиады по спорту слепых в Екатеринбурге. Представители Подмосковья завоевали восемь медалей, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.
Абсолютным триумфатором турнира стал Александр Мартышкин, который не оставил шансов соперникам в двух дисциплинах. Спортсмен взял золото в беге на 600 метров и прыжках в длину в категории B1. Кроме того, Мартышкин добавил в свою копилку серебро в метании снаряда.
Иван Алексеев стал чемпионом по шашкам, а Максим Карпов в той же дисциплине завоевал серебряную медаль. В активе Карпова также – две бронзовые награды; в шоудауне и метании снаряда в категории B2-B3. Бронза в беге на 600 метров в категории B2-B3 досталась Сакилу Мангутову.
«Мы искренне гордимся нашими спортсменами и их достижениями. Впереди у команды насыщенный график: участие в Фестивале по адаптивной физкультуре и спорту в Рыбинске, соревнования по плаванию в Великом Новгороде. Мы верим, что наши атлеты в будущем смогут пополнить ряды паралимпийской сборной России», – сказал директор центра Сергей Захаров.Семейный центр имени А.И. Мещерякова – уникальное учреждение, основанное в 1962 году выдающимися учёными Александром Мещеряковым и Иваном Соколянским. Сегодня это ведущее реабилитационное учреждение, где помогают детям и взрослым с нарушениями зрения, слуха и речи. В учреждении работают школа, детсад и 11 мастерских, где осваивают разные профессии.