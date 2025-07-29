Сборные России и Ирана по баскетболу проведут в Химках второй товарищеский матч

29 июля 2025, 18:03

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Сборные России и Ирана по баскетболу сыграют повторный товарищеский матч. Как и первый, он состоится в Баскетбольном центре «Химки», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.







«Приглашаю всех жителей Химок и гостей города на товарищеский матч между сборными России и Ирана по баскетболу. Это отличная возможность поддержать наших игроков и насладиться интересной спортивной борьбой», – сказал местный Евгений Иноземцев.