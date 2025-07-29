Сборные России и Ирана по баскетболу проведут в Химках второй товарищеский матч
Сборные России и Ирана по баскетболу сыграют повторный товарищеский матч. Как и первый, он состоится в Баскетбольном центре «Химки», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Приглашаю всех жителей Химок и гостей города на товарищеский матч между сборными России и Ирана по баскетболу. Это отличная возможность поддержать наших игроков и насладиться интересной спортивной борьбой», – сказал местный Евгений Иноземцев.Команда Зорана Лукича сыграет с соперниками из Ирана 30 июля. Игра начнётся в 18:00 по адресу: улица Кирова, владение 27. Вход для болельщиков будет свободным.
Как напомнили в администрации, сбор российской команды начался 14 июля. Первую его часть спортсмены провели в учебно-тренировочном центре «Новогорск», затем переместились в Нижний Новгород, где продолжали тренировки до 24 июля.
Первая товарищеская встреча завершилась победой сборной Ирана со счётом 70:67. После игр в Химках российские игроки отправятся в Египет, где в августе проведут две встречи с египетской сборной.