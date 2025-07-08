В Подмосковье за июнь локально отремонтировали 340 крыш и водостоков
Подмосковные коммунальщики за июнь обработали более 340 обращений от жителей в единую диспетчерскую службу по поводу ремонта крыш и водосточных систем. Об этом сообщил в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Ремонт водостоков многоквартирных домов подразумевает замену повреждённых элементов, устранение засоров и обеспечение правильной работы системы отвода дождевой и талой воды. Для устранения протечек управляющие организации в июне заделали трещины, заменили уплотнители и герметизацию стыков.
«Правила и нормы технической эксплуатации жилфонда устанавливают чёткие сроки устранения таких нарушений. Так, если у вас протекает кровля, на решение этой проблемы отводят 24 часа, если нужно восстановить повреждения водосточной системы – не более пяти дней», – пояснил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.В ведомстве напомнили, что по вопросам содержания многоквартирных домов, помимо ЕДДС, жители могут обращаться в территориальные отделы Минчистоты.