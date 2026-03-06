В Химках в ходе спецрейда обнаружили несколько десятков нелегальных мигрантов
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства провели полицейские вместе с народными дружинниками в городском округе Химки. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
В ходе рейда правоохранители проверили один из торговых центров, общежитие и производственный цех.
«По информационным базам пробили 87 приезжих из стран ближнего зарубежья. В результате в отношении мигрантов составили 68 административных протоколов за нарушение режима пребывания на территории России и незаконную трудовую деятельность», — говорится в сообщении.Нарушителей оштрафовали на сумму от пяти до семи тысяч рублей каждого. Всех их вышлют за пределы страны.
Кроме того, полицейские завели уголовное дело на 30-летнего уроженца Ставропольского края, который организовал проживание трём нелегалам в одном из общежитий химкинского посёлка Лунёво.