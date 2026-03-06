В Химках в ходе спецрейда обнаружили несколько десятков нелегальных мигрантов

06 марта 2026, 09:32

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства провели полицейские вместе с народными дружинниками в городском округе Химки. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





В ходе рейда правоохранители проверили один из торговых центров, общежитие и производственный цех.





«По информационным базам пробили 87 приезжих из стран ближнего зарубежья. В результате в отношении мигрантов составили 68 административных протоколов за нарушение режима пребывания на территории России и незаконную трудовую деятельность», — говорится в сообщении.