В подмосковном Щёлково открыли первую в России подводную фотовыставку

10 ноября 2025, 10:45

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Щёлково

В Щёлкове разместили первая в России подводная фотовыставка. Её автор — фотограф и дайвер Кирилл Леднев — расположил свои работы прямо под водой в Амеревском карьере, где базируется дайв-центр «Пятый элемент», рассказали в Администрации городского округа Щёлково.





Леднев увлекается дайвингом с 2012 года и уже более пяти лет снимает подводные пейзажи. Не случайно свою первую экспозицию он открыл именно в том месте, где начинал — в родном Щёлково. По словам автора, идеи для снимков подсказывает ему сама природа.



​Фото: пресс-служба Администрации городского округа Щёлково



«Сегодня погружаем первую законченную работу — фотографию с кораллового треугольника сюда, в первую экспозицию всероссийскую подводную, которая будет постоянно радовать туристов и занимающихся дайвингом в Подмосковье в Щёлкове», — подчеркнул Кирилл Леднев.