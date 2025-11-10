В подмосковном Щёлково открыли первую в России подводную фотовыставку
В Щёлкове разместили первая в России подводная фотовыставка. Её автор — фотограф и дайвер Кирилл Леднев — расположил свои работы прямо под водой в Амеревском карьере, где базируется дайв-центр «Пятый элемент», рассказали в Администрации городского округа Щёлково.
Леднев увлекается дайвингом с 2012 года и уже более пяти лет снимает подводные пейзажи. Не случайно свою первую экспозицию он открыл именно в том месте, где начинал — в родном Щёлково. По словам автора, идеи для снимков подсказывает ему сама природа.
«Сегодня погружаем первую законченную работу — фотографию с кораллового треугольника сюда, в первую экспозицию всероссийскую подводную, которая будет постоянно радовать туристов и занимающихся дайвингом в Подмосковье в Щёлкове», — подчеркнул Кирилл Леднев.Под водой по обе стороны рамки установили две фотографии так, чтобы дайверы, плывущие навстречу друг другу, могли увидеть каждую из них. В дальнейшем галерея будет расти: там уже разместили пять специальных стоек, что позволит показать еще как минимум десять снимков.
Теперь Амеревский карьер стал не только популярным местом для погружений, но и настоящей арт-площадкой, объединяющей спорт, творчество и любовь к природе.