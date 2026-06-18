Щёлковские хирурги спасли пожилую пациентку с редкой патологией кишечника
В Щёлковской больнице спасли жизнь 96-летней пациентки с двойным перекрутом кишечника. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Бригада скорой помощи доставила женщину в стационар поздней ночью с жалобами на нестерпимую боль в животе и подозрением на хирургическую патологию.
Дежурные врачи установили точный диагноз – заворот восходящей ободочной кишки на 720 градусов с некрозом. Это крайне редкая, угрожающая жизни патология. Ситуацию осложняли пожилой возраст женщины и хронические заболевания.
Оценив возможные риски, врачи решили провести экстренное хирургическое вмешательство.
«Часть кишки диаметром 40 сантиметров вместе с содержимым перекрутилась вокруг своей оси дважды. Кровоснабжение было нарушено, ткани ишемизированы, отёчны, темно-багрового цвета. Одно неверное движение грозило разрывом стенки и мгновенным инфицированием. В ходе операции врачи удалили некротизированный участок кишки и установили анастомоз, восстановив непрерывность кишечной трубки», – рассказал заместитель главврача Щёлковской больницы по хирургической части Василий Сологубов.Операция прошла успешно, пациентку уже выписали. Швы у неё зажили, функция кишечника восстановлена.