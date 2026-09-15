Щёлковские хирурги удалили пациенту огромную опухоль, мешавшую ему двигался

15 сентября 2026, 14:42

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Щёлковской больницы удалили пациенту 15-сантиметровую опухоль, которая мешала ему вести нормальную жизнь. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Мужчина поступил в стационар с жалобами на боль в ягодице, а также на дискомфорт при движении и сидении. Пациенту диагностировали доброкачественное новообразование мягких тканей более 15 сантиметров. Из-за больших размеров образования было принято решение о хирургическом вмешательстве.

«Мы удалили опухоль, но просто соединить края раны было невозможно. Это привело бы к грубому рубцу. Кроме того, ягодичная область постоянно испытывает нагрузку при ходьбе и при сидении. Поэтому важно было не только удалить образование, но и правильно восстановить повреждённые ткани», – пояснил оперирующий хирург Андрей Скорпнев.