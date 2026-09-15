Щёлковские хирурги удалили пациенту огромную опухоль, мешавшую ему двигался
Врачи Щёлковской больницы удалили пациенту 15-сантиметровую опухоль, которая мешала ему вести нормальную жизнь. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Мужчина поступил в стационар с жалобами на боль в ягодице, а также на дискомфорт при движении и сидении. Пациенту диагностировали доброкачественное новообразование мягких тканей более 15 сантиметров. Из-за больших размеров образования было принято решение о хирургическом вмешательстве.
«Мы удалили опухоль, но просто соединить края раны было невозможно. Это привело бы к грубому рубцу. Кроме того, ягодичная область постоянно испытывает нагрузку при ходьбе и при сидении. Поэтому важно было не только удалить образование, но и правильно восстановить повреждённые ткани», – пояснил оперирующий хирург Андрей Скорпнев.Для закрытия раны врачи выполнили пластику собственными тканями пациента. При этом сохранилось естественное кровоснабжение участка, благодаря чему ткани хорошо приживаются.
Операция прошла успешно. Мужчину выписали из стационара, он уже вернулся к обычной жизни.