Щёлковские очистные сооружения в паводок приняли свыше 18 млн кубометров стоков

10 апреля 2026, 22:28

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Крупнейший объект водоотведения Подмосковья – Щёлковские очистные сооружения – в условиях паводка приняли более 18 миллионов кубометров стоков. Такие данные привели в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.





Комплекс обслуживает населённые пункты Щёлково, Королёв, Фрязино и Пушкино. Его максимальная мощность – 400 000 кубометров в сутки.

«В первом квартале этого года суммарный объём поступивших стоков превысил 18 миллионов кубометров. Особенно напряжённым оказался март. В этом месяце среднесуточный приток составил около 250 000 «кубов», а всего за месяц было обработано порядка семи миллионов кубометров. Такой рост объясняется паводковой нагрузкой – весной объём стоков традиционно увеличивается», – пояснили в ведомстве.