Щёлковские «Первые» завоевали бронзу на региональном турслёте
С 27 по 28 сентября 2025 года в муниципальном округе Шаховская прошёл Региональный туристский слёт Движения Первых. Площадка объединила более 150 участников — победителей муниципального этапа из разных округов Подмосковья, отметили в Администрации городского округа Щёлково.
Щёлково представили две команды: «Оптимисты» из школы №11 под руководством Галины Бережной и «Красовцы» из школы №24 им. С.А. Красовского под руководством Ирины Ивахненко.
В течение двух дней ребята и их наставники проходили испытания: разбивали палаточный лагерь, участвовали в конкурсе туристской песни, готовили на лагерной кухне, соревновались в спортивном ориентировании, выполняли краеведческие задания, оказывали первую помощь и многое другое.
Щёлковские «Первые» показали командную работу, стойкость, выносливость и стремление к победе. Команда «Красовцы» заняла почётное 3-е место в своей возрастной категории и получила кубок, диплом и памятные подарки от Движения Первых Московской области.
Читайте также: