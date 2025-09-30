Щёлковские «Первые» завоевали бронзу на региональном турслёте

30 сентября 2025, 14:28

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Щёлково

С 27 по 28 сентября 2025 года в муниципальном округе Шаховская прошёл Региональный туристский слёт Движения Первых. Площадка объединила более 150 участников — победителей муниципального этапа из разных округов Подмосковья, отметили в Администрации городского округа Щёлково.