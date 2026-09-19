Щёлковские врачи сохранили матку пациентке со сложной патологией

19 сентября 2026, 11:30

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Хирурги Щёлковского перинатального центра смогли сохранить матку пациентке, которой другие врачи предлагали её удалить. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





К медикам обратилась 43-летняя пациентка с жалобами на обильные месячные, значительно снижавшие качество жизни. С 2011 года женщина консультировалась по поводу миомы матки в разных лечебных учреждениях, и ей неизменно рекомендовали радикальное решение – удаление.



Однако акушеры-гинекологи Щёлковского перинатального центра Елена Сысоева и Инна Тютерева выбрали другую тактику. Во время операции хирурги удалили ей 10 миоматозных узлов, самый крупный из которых достигал 18 сантиметров в диаметре.

«Когда у женщины с множественной миомой и двумя рубцами на матке на операционном столе обнаруживается тотальный спаечный процесс, а узлы буквально вплетены в ткани, стандартная хирургическая логика диктует одно – удалить матку целиком. Но мы исходили из того, что пациентке 43 года. Это репродуктивный возраст, и потеря органа означала бы для неё окончательную утрату возможности стать матерью», – рассказала заместитель главврача по акушерско-гинекологической помощи Наталья Жаркова.