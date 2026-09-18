Общественные наблюдатели подтверждают прозрачность выборов в Подмосковье
Председатель Комиссии по добровольчеству (волонтёрству) и вопросам СВО Общественной палаты Московской области Елена Жарова познакомилась с работой Центра общественного наблюдения за выборами.
Об этом рассказали в пресс-службе Избирательной комиссии Московской области.
«Центр общественного наблюдения, который традиционно открывается в Одинцове, позволяет заглянуть на каждый избирательный участок Подмосковья. Тем самым мы подтверждаем прозрачность и легитимность наших выборов», – отметила Жарова.Она подчеркнула, что общественным наблюдателем может стать любой желающий. Для этого достаточно пройти обучение. Среди наблюдателей есть участники спецоперации и члены их семей, а также представители молодого поколения, которые активно делятся впечатлениями в соцсетях.
Жарова также рассказала, что уже проголосовала на выборах в Госдуму и Мособлдуму. Для этого она сходила на избирательный участок.