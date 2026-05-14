Щёлковский водоканал получил по инвестпрограмме свыше 70 новых насосов

14 мая 2026, 18:09

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Щёлковский водоканал получил 73 единицы нового насосного оборудования. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.





Оборудование закупили в рамках инвестиционной программы на 2026 год. Его смонтируют на 13 объектах системы водоснабжения и водоотведения.

«Новые агрегаты улучшат стабильную подачу питьевой воды в микрорайон Радиоцентра №5 и посёлок городского типа Загорянский. Насосное оборудование заменят на трёх водозаборных узлах: посёлка Монино, промзоны Соколовская, деревень Гребнево и Огуднево. На ВЗУ №1 в Щёлкове сменят агрегаты начала 2000‑х годов», – рассказали в ведомстве.