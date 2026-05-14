Щёлковский водоканал получил по инвестпрограмме свыше 70 новых насосов

Щёлковский водоканал получил 73 единицы нового насосного оборудования. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.



Оборудование закупили в рамках инвестиционной программы на 2026 год. Его смонтируют на 13 объектах системы водоснабжения и водоотведения.

«Новые агрегаты улучшат стабильную подачу питьевой воды в микрорайон Радиоцентра №5 и посёлок городского типа Загорянский. Насосное оборудование заменят на трёх водозаборных узлах: посёлка Монино, промзоны Соколовская, деревень Гребнево и Огуднево. На ВЗУ №1 в Щёлкове сменят агрегаты начала 2000‑х годов», – рассказали в ведомстве.
Помимо этого, поступили насосы для пяти станций третьего подъёма, обеспечивающих подачу воды в многоэтажные дома на Пролетарском проспекте, улицах Неделина, Центральной и Заречной.

Кроме того, современным оборудованием оснастят канализационно‑насосную станции в деревне Оболдино, построенную в 1973 году. В этом году её реконструируют. После модернизации и установки новых аппаратов производительность станции увеличится более чем вдвое – с 180 до 400 кубометров в сутки.
Лора Луганская

