Старт поливочного сезона в Подмосковье изменит порядок начисления платы за воду

12 мая 2026, 22:39

В Московской области 15 мая начинается поливочный сезон – время активной посадки урожая, ухода за цветочным клумбами и фруктовыми деревьями на дачах. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.





При использовании воды для полива земельных участков в это время действует особый порядок расчёта платы за холодное водоснабжение. В связи с увеличенным расходом ресурса она может рассчитываться с учётом площади участка по данным публичной кадастровой карты.



Переход на норматив производится, если у абонента нет прибора учёта воды; истёк срок его поверки; отсутствует договор на холодное водоснабжение.

«Для точного учёта потребления ресурса жителям лучше заблаговременно подготовиться к поливочному сезону. Для этого нужно установить прибор учёта воды; своевременно проводить его поверку; оформить договор холодного водоснабжения, если его нет», – отметили в ведомстве.