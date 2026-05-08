Реконструкция водоводов обеспечит надёжное водоснабжение для 160 000 подольчан

В Подольске реконструируют участок магистральных водоводов от водопроводной насосной станции 2-го подъёма Деснинского водозаборного узла до перехода через реку Десна. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.





Строительная готовность объекта на сегодня превысила 20%.



Работы стартовали в апреле и должны по плану завершиться в конце августа. Проект реализуется в рамках подмосковной госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».

«В этом году проведём 96 мероприятий по строительству, реконструкции или капремонту на ключевых объектах и сетях. Работы будут идти вне зависимости от сезона и без прекращения подачи коммунальных услуг жителям. На время их проведения ресурсы будут поступать в дома через переключение на близлежащие объекты», – сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.