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В Подмосковье провели 7,4 тыс. исследований рыбной продукции с рынков и ярмарок

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

7 463 исследования рыбной продукции, предназначенной для продажи на рынках и ярмарках Московской области, провели специалисты Государственной ветеринарной службы региона за семь месяцев текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минсельхозпрода.



В лабораториях проверяли органолептические показатели продукции и выясняли, нет ли заражения паразитами.

«По итогам проверок из оборота изъяли 72 килограмма рыбы, не соответствующей установленным нормам», — говорится в сообщении.
Жителям также напомнили, что признаками свежести рыбы являются красные или ярко-розовые жабры, выпуклые и ясные глаза и блестящая чешуя.

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Лев Каштанов

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