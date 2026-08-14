В Подмосковье провели 7,4 тыс. исследований рыбной продукции с рынков и ярмарок
7 463 исследования рыбной продукции, предназначенной для продажи на рынках и ярмарках Московской области, провели специалисты Государственной ветеринарной службы региона за семь месяцев текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минсельхозпрода.
В лабораториях проверяли органолептические показатели продукции и выясняли, нет ли заражения паразитами.
«По итогам проверок из оборота изъяли 72 килограмма рыбы, не соответствующей установленным нормам», — говорится в сообщении.Жителям также напомнили, что признаками свежести рыбы являются красные или ярко-розовые жабры, выпуклые и ясные глаза и блестящая чешуя.
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