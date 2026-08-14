В Подмосковье провели 7,4 тыс. исследований рыбной продукции с рынков и ярмарок

14 августа 2026, 16:45

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

7 463 исследования рыбной продукции, предназначенной для продажи на рынках и ярмарках Московской области, провели специалисты Государственной ветеринарной службы региона за семь месяцев текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минсельхозпрода.





В лабораториях проверяли органолептические показатели продукции и выясняли, нет ли заражения паразитами.





«По итогам проверок из оборота изъяли 72 килограмма рыбы, не соответствующей установленным нормам», — говорится в сообщении.