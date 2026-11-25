25 ноября 2026, 08:17

Фото: iStock/proud_natalia

Умение говорить о близости, знание собственного тела, открытость новому и уверенность в себе помогают людям находить общий язык в постели, считает сексолог Стефани Зайтц. Об этом сообщает Metropoles.