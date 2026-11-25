Сексолог Зайтц назвала четыре качества хорошего партнера в постели
Умение говорить о близости, знание собственного тела, открытость новому и уверенность в себе помогают людям находить общий язык в постели, считает сексолог Стефани Зайтц. Об этом сообщает Metropoles.
По словам специалиста, хороший любовник интересуется желаниями партнера и готов обсуждать то, что нравится обоим. При этом важно понимать собственные ощущения и уметь рассказать о них.
Еще одно полезное качество — готовность вместе искать новый опыт. Зайтц включила в список и уверенность в себе.
Сексолог подчеркнула, что универсального сценария близости не существует: предпочтения людей различаются. Она призвала относиться к желаниям друг друга с уважением и обходиться без давления.
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