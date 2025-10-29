Сельским старостам Павлово-Посадского городского округа вручили награды
В Большедворском Доме культуры прошла торжественная встреча со старостами Павлово-Посадского городского округа. Её приурочили ко Дню сельского старосты Московской области, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Старост округа собрали, чтобы поблагодарить их за труд и вручить заслуженные награды. В мероприятии приняла участие депутат Мособлдумы Линара Самединова.
«Сегодня старосты – настоящие хозяева своих территорий, неравнодушные люди, которые ежедневно трудятся на благо родных сёл и деревень. Они знают каждую тропинку, каждого жителя и каждую проблему своей малой родины. В муниципалитете сейчас избраны 50 старост», – сказал глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семёнов.
День сельского старосты отмечают 23 октября. Мособлдума учредила праздник в 2023 году. Дата отсылает к указу императрицы Елизаветы от 23 октября 1760 года по новому стилю об избрании старост на местах. С того времени институт старост стал важнейшим связующим звеном между властью и жителями.