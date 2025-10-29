Сельским старостам Павлово-Посадского городского округа вручили награды

29 октября 2025, 16:35

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

В Большедворском Доме культуры прошла торжественная встреча со старостами Павлово-Посадского городского округа. Её приурочили ко Дню сельского старосты Московской области, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Старост округа собрали, чтобы поблагодарить их за труд и вручить заслуженные награды. В мероприятии приняла участие депутат Мособлдумы Линара Самединова.

«Сегодня старосты – настоящие хозяева своих территорий, неравнодушные люди, которые ежедневно трудятся на благо родных сёл и деревень. Они знают каждую тропинку, каждого жителя и каждую проблему своей малой родины. В муниципалитете сейчас избраны 50 старост», – сказал глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семёнов.