Павловопосадские спасатели освободили застрявшего под обшивкой дома котёнка

29 октября 2025, 15:39

оригинал Фото: пресс-службе Мособлпожспаса

В Павловском Посаде работники Мособлпожспаса совершили настоящий подвиг, спасая маленького котёнка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.





В «Систему‑112» обратились взволнованные жители многоквартирного дома. Из‑под декоративной обшивки здания доносилось жалобное мяуканье. Как оказалось, животное застряло там и не могло выбраться самостоятельно.

«Прибыв на место, работники 254‑й пожарно‑спасательной части сначала попробовали выманить пушистого пленника лакомством. Но испуганный малыш не решился покинуть своё убежище. Тогда профессионалы взялись за дело всерьёз. С помощью слесарного оборудования они аккуратно разобрали декоративные панели и освободили котёнка. Он не пострадал, хотя сильно испугался», – рассказали в пресс-службе.