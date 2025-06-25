В Подмосковье упростили получение бесплатных путёвок в санатории для льготников

25 июня 2025, 10:16

оригинал Фото: Министерство социального развития Московской области

Жители Подмосковья с федеральными и региональными льготами могут ежегодно получить бесплатные путёвки на санаторно-курортное лечение. Эта мера поддержки особенно востребована среди инвалидов, детей-инвалидов с сопровождающими и пенсионеров с низкими доходами, сообщает Министерство социального развития Московской области.







«Ежегодно более 30 тысяч жителей нашего региона получают бесплатные путевки в санатории на Черноморском побережье и в средней полосе России. Процесс подачи заявления и получения самой путевки у нас максимально упрощен — всё можно сделать через портал госуслуг. Мы доработали услугу и внедрили возможность обновления мед.справки также электронно», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.