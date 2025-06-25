В Подмосковье упростили получение бесплатных путёвок в санатории для льготников
Жители Подмосковья с федеральными и региональными льготами могут ежегодно получить бесплатные путёвки на санаторно-курортное лечение. Эта мера поддержки особенно востребована среди инвалидов, детей-инвалидов с сопровождающими и пенсионеров с низкими доходами, сообщает Министерство социального развития Московской области.
«Ежегодно более 30 тысяч жителей нашего региона получают бесплатные путевки в санатории на Черноморском побережье и в средней полосе России. Процесс подачи заявления и получения самой путевки у нас максимально упрощен — всё можно сделать через портал госуслуг. Мы доработали услугу и внедрили возможность обновления мед.справки также электронно», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.Путёвки распределяются автоматически с учётом медицинских показаний, сезона и доступности мест, согласно очередности. Для продления своей очереди необходимо своевременно обновлять медицинскую справку. Теперь пользователи могут отслеживать срок её действия на портале. Если справка просрочена, достаточно обратиться в поликлинику для её обновления и подтвердить это онлайн — прикладывать сам документ не требуется, информация поступает в систему автоматически.
Ранее для продления срока действия справки необходимо было лично обращаться в органы соцзащиты или направлять документы по электронной почте. Теперь весь процесс стал проще.
Кроме того, в обновлённой онлайн-услуге появилась возможность отметить необходимость санатория с доступной средой для передвижения на кресле-коляске.
Подать заявку, проверить очередь или обновить справку можно на портале госуслуг Подмосковья.