Семь команд представят Подмосковье на всероссийских соревнованиях по киле

06 ноября 2025, 16:39

оригинал Фото: пресс-служба Федерации килы РФ

Московскую область на Всероссийских соревнованиях по киле будут семь команд. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.





Главный турнир по этому виду спорта «Богатырская сеча 2025» в этом году пройдёт 15 ноября на стадионе ЦСК в Москве. В нём примут участие 24 команды из 10 регионов России.



«Московскую область представят семь ватаг. Это «Раменские борцы» и «Наш дом» – опытные команды, участвовавшие в первых турнирах, а также дебютанты: «1380 килАтонн» из Дзержинского, «Любера» из Люберец и сборная «Союз» (МО). Ожидаются также детские ватаги «Спарта» и «Феникс» из Раменского муниципального округа», – рассказали в ведомстве.