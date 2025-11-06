Семь команд представят Подмосковье на всероссийских соревнованиях по киле
Московскую область на Всероссийских соревнованиях по киле будут семь команд. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Главный турнир по этому виду спорта «Богатырская сеча 2025» в этом году пройдёт 15 ноября на стадионе ЦСК в Москве. В нём примут участие 24 команды из 10 регионов России.
«Московскую область представят семь ватаг. Это «Раменские борцы» и «Наш дом» – опытные команды, участвовавшие в первых турнирах, а также дебютанты: «1380 килАтонн» из Дзержинского, «Любера» из Люберец и сборная «Союз» (МО). Ожидаются также детские ватаги «Спарта» и «Феникс» из Раменского муниципального округа», – рассказали в ведомстве.
Получить бесплатный билет можно по ссылке.
Кила – русская национальная спортивная игра с мячом, которая из дворовой ватаги, как в киле называют команду, доросла до Федерации килы России. Она уже распространилась на 53 региона страны и на другие государства.